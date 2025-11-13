The Mongolz потерпели поражение от Team Spirit на BLAST Rivals Fall 2025

«Драконы» постепенно восстанавливают форму и побеждают национальную команду Монголии со счетом 2-0.

Череда неудач для российского коллектива наконец прервалась победой над The Mongolz на двух картах сразу. Сначала TS выиграли на Dust2 с уверенным счетом 6:13, а затем смогли выйти на 10:13 на Ancient. Благодаря победе «драконы» начнут с четвертьфинала.

BLAST Rivals Fall 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит в Гонконге. Призовой фонд соревнований составляет 350 тысяч долларов.