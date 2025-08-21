The MongolZ первые полуфиналисты Esports World Cup по CS2

The MongolZ первыми проходят в полуфинал, обыграв 3DMAX на Esports World Cup по CS2.

Матч завершился со счетом 2:1 (Ancient 13:9, Inferno 9:13, Nuke 13:8). В равной борьбе монгольский коллектив смог взять верх над французами из 3DMAX.

Коллектив Филипа «Graviti» Бранковича занял 5-8 место и заработал 40 тысяч долларов.

Турнир проходит с 20 по 24 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Призовой фонд составляет 1,25 миллионов долларов.

Филатов Руслан