The MongolZ одолели paiN Gaming на BLAST Bounty 2025 Season 2

10-го августа состоялся первый матч заключительного дня отборочных матчей BLAST Bounty 2025 Season 2.

The MongolZ очевидно оказались сильней своих соперников в лице paiN Gaming. Матч завершился со счетом 2:0 (Dust2 пик paiN 13:11, Ancient пик MongolZ 13:10). Несмотря на очевидное преимущество монгольского коллектива, бразильцы смогли навязать им борьбу. Лучшим игроком матча был признан Содбаяр «Techno» Мунхболд с рейтингом 1.31 за обе карты.

The MongolZ проходят в основную стадию турнира, а paiN Gaming отправляются готовиться к следующему ивенту.

Филатов Руслан