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24 августа 2025, 16:55

The Mongolz, обыграв Aurora, стали чемпионами Esports World Cup 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды The Mongolz.
Фото The Mongolz

Они завоевали свой титул, одержав верх над турецким составом Aurora Gaming c разгромным счетом 3-0.

Серия Best of 5 закончилась быстрее, чем предполагалось — монгольский коллектив оказался готов ко всему. Первая карта Mirage — единственная дошла до овертаймов, хотя Aurora и была близка, но их противник оказался сильнее — 16:14. Dust2 и Nuke шли уже несколько проще, сначала The Mongolz сделали счет 13:9, а затем и вовсе 13:4. Победа принесла монгольской команде 500 тысяч долларов.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллионов долларов.

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