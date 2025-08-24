The Mongolz, обыграв Aurora, стали чемпионами Esports World Cup 2025

Они завоевали свой титул, одержав верх над турецким составом Aurora Gaming c разгромным счетом 3-0.

Серия Best of 5 закончилась быстрее, чем предполагалось — монгольский коллектив оказался готов ко всему. Первая карта Mirage — единственная дошла до овертаймов, хотя Aurora и была близка, но их противник оказался сильнее — 16:14. Dust2 и Nuke шли уже несколько проще, сначала The Mongolz сделали счет 13:9, а затем и вовсе 13:4. Победа принесла монгольской команде 500 тысяч долларов.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллионов долларов.