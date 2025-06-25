The MongolZ анонсировала создание академического состава

Команда намерена популяризировать киберспорт в стране и дальше.

Ранее на BLAST Austin Major монгольская команда заняла 2-е место в финале, уступив победу топ-1 команде в мире Vitality. У The MongolZ еще не было молодежного состава. Предполагается, что уже скоро объявят первых участников академии.

Сама команда была сформирована в 2015 году и занимает 4-е место в мире, согласно рейтингу HLTV, отставая лишь от Vitality, MOUZ и российского состава Team Spirit.