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14 сентября 2025, 19:35

Xtreme Gaming снова вырывается вперед в гранд-финале против Falcons: одна карта до чемпионства на TI 14. Счет 2:1

Алексей Буланов
Ame.
Фото dota2ti

Xtreme Gaming победила Team Falcons на третеьей карте гранд-финала The International 2025. Азатскому коллективу осталось выиграть всего один матч для итоговой победы в турнире.

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.

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