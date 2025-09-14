Xtreme Gaming снова вырывается вперед в гранд-финале против Falcons: одна карта до чемпионства на TI 14. Счет 2:1

Xtreme Gaming победила Team Falcons на третеьей карте гранд-финала The International 2025. Азатскому коллективу осталось выиграть всего один матч для итоговой победы в турнире.

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.