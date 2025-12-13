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Опубликованы даты проведения The International 2026 в Шанхае

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Анонс TI 15 в Шанхае.
Фото Reddit

Стали известны ключевые детали проведения The International 2026 — главного мирового чемпионата по Dota 2. TI 15 состоится в Шанхае (Китай), и продлится с 13 по 23 августа. Организатор, компания Valve, объявила о начале приема заявок от вещательных компаний для освещения турнира.

Особый интерес представляют партнеры, готовые организовать полноценные студии на русском и испанском языках непосредственно на площадке события. Подать заявку можно через официальный сайт Valve. Также были определены даты отборочного этапа: квалификации на чемпионат мира пройдут с 9 по 28 июня 2026 года, именно они сформируют окончательный список участников турнира.

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