The International 2026 могут провести в Китае или Казахстане

Следующий чемпионат The International 2026 может пройти в Китае или Казахстане, сообщает Даниил «1ceN1ce» Халиков.

Халиков отметил, что выбор Китая в качестве места проведения не вызывает вопросов, а вот проведение турнира в Казахстане может стать сюрпризом, хотя это вполне возможно после проведения PGL Astana по CS 2. Он также добавил, что это шанс провести чемпионат вблизи для многих и избежать сложностей с визами, так как въехать в Казахстан, вероятно, будет проще, чем в некоторые другие страны.

Ранее Антон «Dyrachyo» Шкредов сообщил, что не планирует ехать на The International 2025 ни в качестве игрока, ни в качестве зрителя.