Xtreme Gaming победили Team Falcons и первыми достигли сетки 3-0 на The International 2025
Xtreme Gaming одержали третью победу подряд на The International, переиграв Team Falcons. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу азиатского коллектива. Xtreme стали первыми, кто сумел пройти в сетку 3-0 на турнире.
Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий два миллиона долларов.
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