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4 сентября 2025, 23:30

Team Spirit сыграет с Tundra в 3-м туре The International 2025

Алексей Буланов
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Фото Esports World Cup

Team Spirit сыграет против Tundra в 3-м туре The International 2025. «Драконы» в первый игровой день обыграли Wildcard (2:0) и уступили Xtreme Gaming (1:2). BO3-противостояние за выход в сетку 2-1 начнется 5 сентября в 11.00 по московскому времени.

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий два миллиона долларов.

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