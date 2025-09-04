Team Falcons встретится с Tundra за выход в сетку 2-0 на The International 2025

Team Falcons сыграет против Tundra Esports во втором матче на The International 2025. BO3-противостояние начнется 4 сентября в 17.00 по московскому времени. Ранее «соколы» одолели Team Nemesis (2:1), а «северяне» переиграли Yakutou Brothers (2:1).

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.