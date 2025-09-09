CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

9 россиян примут участие в плей-офф TI 14. Это лучший показатель среди всех стран

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
DM, Satanic и Dukalis.
Фото Youtube PARIVISION Dota 2

Девять россиян вышли в плей-офф TI 14, что является наивысшим показателем по числу игроков из одной страны на этом этапе турнира. Нашу страну предствят Иван «Pure» Москаленко, Данил «gpk» Скутин, Матвей «MieRo» Васюнин, Владислав «Kataomi» Семенов (BetBoom Team); Алан «Satanic» Галлямов, Дмитрий «DM» Дорохин, Эдгар «9Class» Налтакян, Андрей «Dukalis» Куропаткин (PARIVISION); Станислав «Malr1ne» Поторак (Team Falcons). Второе место по представительству занимает Китай (8 игроков)

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Кузнецов не прижился и в «Сибири». Что теперь делать звездному форварду?
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
«Реал» торопит УЕФА с делом Негрейры. Могут ли «Барселону» отстранить от Лиги чемпионов?
Популярное видео
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Никто в мире не угадал все 16 команд в фэнтези TI 14. Рекорд — 10/16 всего у 0,02 процента игроков

shiro из Tidebound установил мировой рекорд по фарму на TI 14. 1197 GPM на Medusa
Новости
RSS RSS
Все новости