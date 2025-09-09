9 россиян примут участие в плей-офф TI 14. Это лучший показатель среди всех стран

Девять россиян вышли в плей-офф TI 14, что является наивысшим показателем по числу игроков из одной страны на этом этапе турнира. Нашу страну предствят Иван «Pure» Москаленко, Данил «gpk» Скутин, Матвей «MieRo» Васюнин, Владислав «Kataomi» Семенов (BetBoom Team); Алан «Satanic» Галлямов, Дмитрий «DM» Дорохин, Эдгар «9Class» Налтакян, Андрей «Dukalis» Куропаткин (PARIVISION); Станислав «Malr1ne» Поторак (Team Falcons). Второе место по представительству занимает Китай (8 игроков)

The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.