PARIVISION сразится с Team Tidebound за выход в сетку 3-0 на TI 14

PARIVISION встретится с Team Tidebound в 3-м туре The International 2025. СНГ-коллектив под капитанством Андрея «Dukalis» Куропаткина в первый игровой день обыграл HEROIC (2:0) и Nigma Galaxy (2:0). BO3-противостояние за выход в сетку 3-0 начнется 5 сентября в 14.00 по московскому времени.

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий два миллиона долларов.