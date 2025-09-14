Это финал года! Falcons сравнивают счет в матче с Xtreme в финале TI 14. Счет 2:2
Team Falcons уничтожила Xtreme Gaming на четвертой карте гранд-финала The International 2025. Прекрасный перфоманс от Malr1ne на фирменном Sand King не оставил шансов азиатскому коллективу. Счет в BO5-противостоянии снова равный — 2:2.
Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.
Новости