Falcons громят Xtreme Gaming на 2-й карте гранд-финала TI 14. Счет 1:1!

Team Falcons победила Xtreme Gaming на второй карте гранд-финала The International 2025. Азиатский коллектив сделал всего 2 убийства за игру, в ответ на 19 от «соколов». Счет в BO5-противостоянии теперь равный — 1:1.

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.