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11 сентября 2025, 20:45

Nix: «Mira в Spirit был голосом, rue же полностью AFK»

Алексей Буланов
Nix.
Фото Соцсети Nix

Популярнейший Dota 2-стример России и бывший про-игрок Александр «Nix» Левин на своей трансляции сравнил игру Team Spirit c Мирославом «Mira» Колпаковым и Александром «rue» Филиным. Момент произошел во время каста The International 2025.

«Mira в Spirit был голосом, rue же полностью AFK»

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.

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