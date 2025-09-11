Nix: «Mira в Spirit был голосом, rue же полностью AFK»

Популярнейший Dota 2-стример России и бывший про-игрок Александр «Nix» Левин на своей трансляции сравнил игру Team Spirit c Мирославом «Mira» Колпаковым и Александром «rue» Филиным. Момент произошел во время каста The International 2025.

«Mira в Spirit был голосом, rue же полностью AFK»

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.