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7 сентября, 23:10

The International 2024: российские клубы больше не имеют права на поражение

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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На The International 2024 по Dota 2 закончился групповой этап и сформирована общая сетка плей-офф. Турнир переходит в решающую стадию, но для российских фанатов Dota 2 результаты, увы, пока неутешительные.

Дело в том, что ни одна российская команда не пробилась в верхнюю часть сетки, которая позволяет ошибиться и проиграть один раз.

И BetBoom Team, и 1win, и действующие чемпионы турнира из Team Spirit, к сожалению, начнут свой путь в плей-офф в нижней части сетки.

Следующее же поражение одного из обозначенных клубов поставит крест на их выступлении, так как в нижней части сетки проигрывать нельзя.

Сетка плей-офф The International 2024

Сетка плей-офф The International 2024.

Плей-офф пройдет с 8 по 15 сентября. Финал верхней части сетки стартует 14 сентября в 17:00 по мск, а финал нижней части сетки 15 сентября в 11:00 по мск. Главный финал начнется 15 сентября в 14:00 по мск.

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