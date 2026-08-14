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14 августа, 04:03

Team Yandex и Team Liquid: прогноз и ставка на матч на The International 2026

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Nisha.
Фото EWC

Прогноз и ставка на матч Team Yandex — Team Liquid 14 августа 2026 года на The International 2026. Это Bo3 второго раунда швейцарской стадии, обе команды идут 1-0 и обе выиграли стартовые серии всухую. Пара получается предельно равной: Team Yandex приехала на TI с тремя титулами турниров высшего уровня в сезоне, а Liquid буквально накануне мейджора выиграла 1win Essence II, разгромив в финале действующего чемпиона Falcons со счетом 3:0. Обе команды претендуют на плей-офф, класс сопоставим, поэтому логично ждать затяжную серию и брать тотал карт.

Рекомендуемая ставка: тотал карт больше 2.5

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