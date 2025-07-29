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Team Yandex уступила Gaimin Gladiators на Clavision Masters 2025: Snow Ruyi

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Состав Yandex Team по Dota 2.
Фото Яндекс

Yandex Team уступила в матче против Gaimin Gladiators на турнире в Китае. СНГ-коллектив Алексея Solo Березина сумел забрать первую карту, но затем уступил две подряд, потерпев поражение во встрече со счетом 1-2. Clavision Masters 2025: Snow-Ruyi — это крупный LAN-турнир по Dota 2, который проходит с 28 июля по 3 августа 2025 года в Чжанцзякоу. На тир-1 ивенте в Поднебесной топовые команды борются за призовой фонд 700 тысяч долларов.

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