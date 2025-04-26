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Сегодня, 15:15

Team Vitality вышла в финал IEM Melbourne 2025, обыграв The Mongolz

Камила Абдурахманова
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В полуфинале IEM Melbourne 2025 по CS2 команда Team Vitality победила The Mongolz со счетом 2:0 (13:3 на Mirage и 13:3 на Nuke).

The Mongolz завершили выступление на турнире, заняв третье-четвертое место и получив 20 тысяч долларов.

Team Vitality под руководством Дана apEX Мадесклера встретится с Team Falcons в финале чемпионата. Игра запланирована на 27 апреля в 9:30 по московскому времени.

IEM Melbourne 2025 проходит с 21 по 27 апреля в Австралии. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов.

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