Team Vitality выигрывают у GamerLegion на BLAST Open London 2025

Французский коллектив впервые отдал карту противнику из GL с 2022 года, но смог забрать матч в свою пользу со счетом 2-1.

Матч оказался интересным, сначала противники разменялись пиками — Vitality забрали себе Train со счетом 13:9, а затем уже уступили собственную карту GamerLegion — 7:13. Решающим стал Nuke, где «пчелы» сыграли куда лучше, чем ранее на Inferno, счет составил 13:4.

BLAST Open London 2025 — киберспортивный турнир, который пройдет в Лондоне с 5 по 7 сентября 2025 года. С 27 августа до 1 сентября идет закрытая квалификация, которая определит команды, которые пройдут в плей-офф. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 400 тысяч долларов.