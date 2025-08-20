Team Vitality ожидаемо выиграли у Team Liquid на Esports World Cup 2025 по CS2

Команда топ-1 рейтинга Valve не без проблем, но справилась с противником со счетом 2-0.

Сначала коллектив во главе Дана «apEX» Мадесклера сделал 13:11, уступив 9 раундов после смены сторон на Mirage, а затем на карте Dust2 Liquid заставили Vitality играть на исходе сил — не обошлось без овертаймов. «Пчелы» все же смогли справиться, завершив выступление со счетом 19:16.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллионов долларов.