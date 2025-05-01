Team Vitality выиграла у Wildcard Gaming на BLAST Rivals Spring 2025

В первом матче группы А на турнире BLAST Rivals Spring 2025 по CS2 команда Team Vitality одержала победу над Wildcard Gaming с общим счетом 2:0. Результаты матчей: 13:7 на карте Inferno и 13:6 на Dust2.

Далее Team Vitality под руководством Матье ZywOo Эрбо предстоит сыграть с командой MOUZ. Матч запланирован на 1 мая, начало — в 14:30 по московскому времени. Команда-победитель выйдет в полуфинал стадии плей-офф.

BLAST Rivals Spring 2025 проходит в Дании с 30 апреля по 4 мая. За призовой фонд в размере 350 тысяч долларов борются восемь команд.