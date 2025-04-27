Team Vitality выиграла IEM Melbourne 2025 по CS2

Team Vitality победила Falcons со счетом 3:2 в финале IEM Melbourne 2025 по CS2. Решающая пятая карта на Nuke завершилась со счетом 22:20 после камбэка Vitality с 6:12. Общий счет противостояния 3-2 (13:2, 12:16, 13:9, 10:13, 22:20).

В составе Vitality победу оформили ZywOo, apEX, ropz, flameZ и Mezii. Для команды это 21-я победа подряд. За победу в турнире они получили 285 тысяч долларов.

Также коллектив получил дополнительный 1 миллион долларов за ESL Grand Slam — награду команде, которая выиграла 4 титула за 10 турниров. Falcons с россиянином Ильей m0NESY Осиповым в составе заняли второе место, заработав 150 тысяч долларов.

IEM Melbourne 2025 прошел с 21 по 27 апреля в Австралии. Призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов.