11 августа, 23:50

Team Vitality сыграет с Spacestation Gaming в стартовом матче EWC 2025 по Rocket League

Алексей Буланов
Логотип Team Vitality.
Фото Reddit

Team Vitality встретится с Spacestation Gaming на старте EWC 2025 по Rocket League. Матч начнется 14 августа в 21.00 МСК. Esports World Cup 2025 featuring Rocket League — один из главных турниров сезона с призовым фондом в 1 миллион долларов. Среди участников: Karmine Corp, Team Vitality, FURIA, Team Secret, Team Falcons, Virtus.pro и другие топовые коллективы. Соревнования по Rocket League в рамках EWC пройдут с 14 по 17 августа.

12 августа стартует турнир по PUBG в рамках EWC. Призовой фонд — 2 миллиона долларов

YaLLa Epsorts погрязла в миллионных долгах. Среди пострадавших игроки, команды и партнеры

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

