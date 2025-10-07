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7 октября 2025, 22:00

Team Vitality вновь побеждают G2 Esports на ESL Pro League Season 22

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Vitality.
Фото Team Vitality

Сильнейшая команда в мире проходит в плей-офф соревнований — матч завершился с итоговым счетом 2-0.

Команда Дана «apEX» Мадесклера разгромила на голову G2 на первой карте — счет на Inferno составил 13:2. Вторым стал Mirage — на нем противник пытался сопротивляться заряженным «пчелам», матч дошел до овертаймов, но отыграться не удалось — 16:13.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.

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