Team Vitality вновь побеждают G2 Esports на ESL Pro League Season 22

Сильнейшая команда в мире проходит в плей-офф соревнований — матч завершился с итоговым счетом 2-0.

Команда Дана «apEX» Мадесклера разгромила на голову G2 на первой карте — счет на Inferno составил 13:2. Вторым стал Mirage — на нем противник пытался сопротивляться заряженным «пчелам», матч дошел до овертаймов, но отыграться не удалось — 16:13.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.