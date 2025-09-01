Team Vitality разгромили FaZe Clan на BLAST Open London 2025

Один из самых насыщенных матчей сезона между двумя легендарными организациями закончился с итоговым счетом 2-1.

Команды показали по-настоящему напряженное противостояние на первых двух картах — сначала Mirage, который дошел до овертаймов, и FaZe вышли победителями со счетом 17:19, затем и Nuke — такой же сверхлимит по времени, но уже победа Vitality — 19:16. Решающим стал Inferno, где уже уставшие «фейзы» не смогли побороть французский коллектив, он закончился со счетом 13:5.

BLAST Open London 2025 — киберспортивный турнир, который пройдет в Лондоне с 5 по 7 сентября 2025 года. С 27 августа до 1 сентября идет закрытая квалификация, что определит команды, которые пройдут в плей-офф. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 400 тысяч долларов.