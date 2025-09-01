CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

1 сентября 2025, 17:14

Team Vitality разгромили FaZe Clan на BLAST Open London 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Vitality.
Фото Team Vitality

Один из самых насыщенных матчей сезона между двумя легендарными организациями закончился с итоговым счетом 2-1.

Команды показали по-настоящему напряженное противостояние на первых двух картах — сначала Mirage, который дошел до овертаймов, и FaZe вышли победителями со счетом 17:19, затем и Nuke — такой же сверхлимит по времени, но уже победа Vitality — 19:16. Решающим стал Inferno, где уже уставшие «фейзы» не смогли побороть французский коллектив, он закончился со счетом 13:5.

BLAST Open London 2025 — киберспортивный турнир, который пройдет в Лондоне с 5 по 7 сентября 2025 года. С 27 августа до 1 сентября идет закрытая квалификация, что определит команды, которые пройдут в плей-офф. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 400 тысяч долларов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Он вовсе не выглядит как человек». Как звезды футбола реагируют на рекорд Месси на ЧМ-2026
Сергей Лавров выступил в Дипакадемии МИД РФ. Главное
Месси и Мбаппе обессмертили ЧМ-2022. И готовятся повторить на ЧМ-2026?
Глава Южной Осетии Гаглоев принял предложение Путина стать его советником
ФАС поручила усилить контроль за топливом для аграриев в 16 регионах России
Бобровский, Овечкин и остальные. Лучшие свободные агенты НХЛ нынешнего лета
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Zetsu: «Он очень похож на Монголию, откуда я родом. В Москве я чувствую себя привычно и комфортно»

Вадим tO0RO Арьков — новый участник основного состава Virtus.pro

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости