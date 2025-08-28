Team Vitality встретится с GamerLegion в матче за квоту на BLAST Open Fall 2025

Team Vitality встретится с GamerLegion в матче за выход на BLAST Open Fall 2025. BO3-противостояние начнется 29 августа в 18.00 МСК. BLAST Open Fall 2025 — тир-1 LAN-турнир по CS2, который пройдет с 5 по 7 сентября в Лондоне. Шесть команд, прошедшие закрытые онлайн-квалификации, будут бороться за призовой фонд в 330 тысяч долларов. Этот матч станет важной проверкой сил для обоих коллективов в борьбе за попадание на престижный ивент.