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23 августа 2025, 20:30

Team Vitality с треском проиграли The Mongolz на Esports World Cup 2025 по CS2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды The Mongolz.
Фото The Mongolz

Монгольский коллектив разбил топ-1 команду мира и вышел в гранд-финал соревнований.

Одно из самых красивых противостояний турнира с упорной борьбой. Первая карта Mirage была выбрана The Mongolz, которые и забрали его со счетом 8:13. Вторая карта Dust2 — одна из самых лучших карт у французских «пчелок», и отдавать они ее не стали — 13:9. Nuke стал главным прорывом для монголов, первую половину они забрали со счетом 2:10, Vitality попытались сделать камбэк, но не вышло, проиграли с итоговым счетом 7:13.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллионов долларов.

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