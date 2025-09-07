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7 сентября 2025, 22:30

Стрик Team Vitality из 13 побед на Dust2 был прерван

Логотип Team Vitality.
Фото Team Vitality

Team Vitality проиграла G2 Esports на Dust2 впервые за пять месяцев на BLAST Open London 2025.

Vitality начали беспроигрышную серию на BLAST Rivals 2025 S1, выиграв 13 матчей подряд на Dust2. За этот период команда ZywOo стала чемпионом IEM Dallas 2025, BLAST.tv Austin Major 2025 и BLAST Rivals 2025 S1. На Dust2 — коллектив HeavyGod обыграли «Пчел» со счётом 13:3.

BLAST Open London 2025 проходил с 5 по 7 сентября. Призовой фонд составил 330 тысяч долларов.

Филатов Руслан

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