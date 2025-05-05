Team Vitality одолела Team Falcons и стала чемпионом BLAST Rivals Spring 2025
В финале BLAST Rivals Spring 2025 по CS2 команда Team Vitality одержала победу над Team Falcons со счетом 3:2.
Игра проходила на пяти картах: Inferno, Dust2, Train, Mirage и Nuke. Итоговый счет матчей: 9:13, 13:6, 13:6, 14:16 и 13:8 соответственно. Робин ropz Коль и его команда стали чемпионами турнира.
За первое место Vitality получила приз в размере 125 тысяч долларов, а Falcons — 75 тысяч за второе место. Команды Team Spirit и MOUZ поделили третье место и заработали по 40 тысяч долларов.
Турнир BLAST Rivals Spring 2025 проходил с 30 апреля по 4 мая. Общий призовой фонд составил 350 тысяч долларов.
