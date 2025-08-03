CyberPRO
3 августа, 18:01

Team Tidebound чемпионы Clavision DOTA2 Masters 2025: Snow-Ruyi

Анонс победы Team Tidebound.
Фото tg Кибер: Dota 2

Tidebound впервые выиграли тир-1 турнир Clavision DOTA2 Masters 2025: Snow-Ruyi.

Китайский коллектив взял реванш за поражение в финале верхней сетки. Для выявления победителя понадобились все пять карт. Матч завершился со счетом 3:2. MVP встречи был признан керри команды Tidebound Гуо «shiro» Сюаньян. Чемпионы заработали 213,5 тысяч долларов.

Tundra Esports заняли второе место и увезли с собой 126 тысяч долларов.

Турнир проходил с 28.07.2025 по 03.08.2025 в городе Чжанцзякоу, Китай. Призовой фонд составил 700 тысяч долларов.

Филатов Руслан

