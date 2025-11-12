CyberPRO
12 ноября, 00:25

Team Tidebound стала чемпионом DreamLeague Division 2 Season 2 по Dota 2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Команда Team Tidebound.
Фото Dota2

Китайский коллектив одержал верх над СНГ-командой eSpoiled в гранд-финале с итоговым счетом 3-2.

Противостояние выдалось напряженным и жарким — инициатива до последнего переходила из рук в руки, но пятая карта рассудила соперников. Первая карта закончилась со счетом 13:33 в пользу eSpoiled, а вот вторая, наоборот, отошла Tidebound — 37:7 и экономическим преимуществом в 39 тысяч. Третья вновь отошла китайцам — 26:16, но на четвертой молодой СНГ-состав смог наверстать упущенное — 14:23 и 20 тысяч финансов в запасе. Решающая пятая карта быстро перешла в фазу доминирования Team Tidebound, итог — победа со счетом 25:11.

DreamLeague Division 2 Season 2 — киберспортивный турнир по Dota 2, который проходил с 4 по 11 ноября в онлайн-формате. Призовой фонд соревнований составил 50 тысяч долларов.

