Team Tidebound одержали победу над Virtus.pro на FISSURE Universe: Episode 6

Победители Clavision Masters не стали долго церемониться с российским составом и на голову разгромили коллектив — 2-0.

Китайская команда сразу начала действовать решительно — сначала уверенно одержала верх над «медведями» со счетом 24:8 и экономическим перевесом более 34 тысяч, а затем и во второй раз показала свою силу. Поражение для VP со счетом 28:7 и экономикой в 29 тысяч для Team Tidebound.

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.