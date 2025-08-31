Team Spirit чемпионы BetBoom Rise of Legends Season 8 по MLBB
Team Spirit стали чемпионами BetBoom Rise of Legends Season 8 по MLBB, обыграв в финале Aurora Tyrkiye.
«Драконы» начали свое выступление на турнире сразу со стадии плей-офф по прямому приглашению. В первом матче Spirit они сыграли против The Mongolz и обыграли их со счетом 2:0. В полуфинале российский коллектив встретился со своими соперниками по финалу Aurora Tyrkiye и проиграли им, не забрав ни одной карты. В нижней сетке Spirit показали уверенную игру (3:0). А в финальном матче смогли взять реванш у турков и обыграли их со счетом 4:2. Team Spirit заработали 13 тысяч долларов за первое место.
BetBoom Rise of Legends Season 8 по MLBB прошел с 3 по 31 августа. LAN-финал прошел в Москве. Призовой фонд составил 30 тысяч долларов.
Филатов Руслан