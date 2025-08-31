31 августа 2025, 21:57

Team Spirit чемпионы BetBoom Rise of Legends Season 8 по MLBB

Team Spirit стали чемпионами BetBoom Rise of Legends Season 8 по MLBB, обыграв в финале Aurora Tyrkiye.

«Драконы» начали свое выступление на турнире сразу со стадии плей-офф по прямому приглашению. В первом матче Spirit они сыграли против The Mongolz и обыграли их со счетом 2:0. В полуфинале российский коллектив встретился со своими соперниками по финалу Aurora Tyrkiye и проиграли им, не забрав ни одной карты. В нижней сетке Spirit показали уверенную игру (3:0). А в финальном матче смогли взять реванш у турков и обыграли их со счетом 4:2. Team Spirit заработали 13 тысяч долларов за первое место.

BetBoom Rise of Legends Season 8 по MLBB прошел с 3 по 31 августа. LAN-финал прошел в Москве. Призовой фонд составил 30 тысяч долларов.

Филатов Руслан

Читайте также
«Вашингтон» прервал победную серию «Баффало» в НХЛ
Небензя заявил о провале американского «блицкрига» против Ирана
Семак объяснил, почему питерцы не играют как «Бавария» и «Барса», а конкуренцию у Дурана выиграл даже Соболев. Что происходит в «Зените», последние новости на 13 марта 2026
Госдеп США объявил награду в $10 млн за информацию о лидерах Ирана
Сихарулидзе рассказал, когда ждать допуск российских фигуристов на международную арену
Суд арестовал экс-главу минстроя Северной Осетии
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Москва): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
