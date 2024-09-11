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Team Spirit не вошла даже в топ-8 на The International 2024 по Dota 2

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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Действующий чемпион The International не смог защитить свой титул и даже не вошел в топ-8 лучших клубов на The International 2024, уступив Xtreme Gaming со счетом 1:2 во втором раунде нижней сетки плей-офф.

Это худший результат Team Spirit за последние два года. На The International 2021 «Драконы» заняли первое место, а годом спустя, на The International 2022, дошли лишь до 13-16 позиции. На The International 2023 Team Spirit вновь добралась до Аегиса, во второй раз за свою историю.

Таким образом определились топ-8 лучших коллективов The International 2024. Среди них российская команда BetBoom Team.

Определились восемь сильнейших клубов на The International 2024.
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