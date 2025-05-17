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17 мая 2025, 21:00

Team Spirit вышла в финал PGL Astana 2025, обыграв FURIA Esports

Камила Абдурахманова
корреспондент

В полуфинале PGL Astana 2025 по CS2 команда Team Spirit победила FURIA Esports со счетом 2:1. Игры прошли на картах Train (7:13), Nuke (13:9) и Mirage (13:7).

FURIA Esports 18 мая в 11:00 по московскому времени сыграет в матче за третье место против Aurora Gaming. Team Spirit прошла в финал, где встретится с Astralis. Решающий матч запланирован на 18 мая в 15:00 по московскому времени.

PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. Команды борются за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

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