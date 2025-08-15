CyberPRO
15 августа, 22:14

Team Spirit выиграли у Virtus.pro на BLAST Bounty 2025 Season 2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Spirit.
Фото Team Spirit

«Драконы» не оставили шансов «медведям» на победу и вынудили их покинуть турнир со счетом 2-0.

Первой картой стал Ancient, который в один момент VP практически смогли забрать для себя, но Spirit переломили ход игры — 13:10. Заключительным стал Overpass, где «спириты» одержали верх всухую, счет составил 13:3.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.

