Team Spirit выбила Team Falcons в нижнюю сетку плей-офф ESL One Raleigh

Команда Team Spirit обыграла Team Falcons в верхней сетке плей-офф на турнире ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 со счетом 2:1 и вышла в финал верхней сетки.

Теперь ей предстоит сыграть с командой Tundra Esports 12 апреля в 22.35 по московскому времени.

Проигравшая команда Team Falcons перешла в нижнюю сетку плей-офф.

Турнир ESL One Raleigh 2025 проходит с 7 по 13 апреля. Участники борются за призовой фонд в размере миллиона долларов и 27 920 очков EPT.