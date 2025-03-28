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28 марта, 14:40

Team Spirit выбила PARIVISION с FISSURE Universe 4 по Dota 2

Александр Курлянский
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Team Spirit победила PARIVISION в первом матче нижней сетки плей-офф FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2. Обе карты выиграла Team Spirit. Первая карта завершилась со счетом 45:20, вторая — 32:12.

PARIVISION завершила выступление на турнире, заняв 7-8-е место и получив 10 тысяч долларов призовых. Team Spirit продолжит борьбу в следующем раунде нижней сетки.

FISSURE Universe 4 проходит с 22 по 30 марта в онлайн-формате. Призовой фонд составляет 500 тысяч долларов.

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