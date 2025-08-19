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19 августа 2025, 16:00

Team Spirit не оставила шансов Falcons на старте FISSURE Universe: Episode 6

Алексей Буланов
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Фото PGL

Team Spirit без проблем разобралась с Team Falcons в 1-м туре FISSURE Universe: Episode 6. «Драконы» не оставили шансов сопернику, закончив серию со счетом 2:0. Первая карта закончилась за 28 минут, вторая оказалась чуть упорнее, но все равно закончилась победой Spirit за 47 минут. FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.

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