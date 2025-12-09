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Team Spirit вернулась в топ-5 команд мира по CS2 по версии HLTV

Team Spirit.
Фото BLAST

В обновленном рейтинге команд по CS2 произошли изменения. В пятерку лучших коллективов попала Team Spirit — впервые с октября 2025 года.

На первом месте по-прежнему располагается FURIA, ее рейтинг составляет 2035 очков. Следом идут Team Falcons (1935), Team Vitality (1919) и MOUZ (1884). Team Spirit же расположилась на пятой строчке, ворвавшись в топ-5 с восьмого места, имея в своем активе 1833 балла.

Отметим, что такой прогресс стал возможен благодаря безупречному выступлению российской пятерки на StarLadder Budapest Major 2025. Team Spirit уже пробилась в полуфинал турнира, где ей предстоит матч против Falcons 11 декабря.

Владислав Корякин

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