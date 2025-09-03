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Team Spirit считается главным фаворитом The International 14 по мнению фанатов

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Team Spirit.
Фото Youtube h0lyhex0r

Представитель Valve Викрам Редди опубликовал распределение голосов фанатов за фаворита The International 2025. Лидирует в рейтинге Team Spirit.

Распределение голосов фанатов за фаворита TI 14.
Фото Valve

Ранее обсуждалось, что Денис «Larl» Сигитов не сможет принять участие в турнире из-за состояния здоровья. Однако к счастью для болельщиков СНГ-команды, мидер успел восстановиться.

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

The International 2025 пройдет в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сразятся за призовой фонд, превышающий два миллиона долларов.

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