Team Spirit считается главным фаворитом The International 14 по мнению фанатов

Представитель Valve Викрам Редди опубликовал распределение голосов фанатов за фаворита The International 2025. Лидирует в рейтинге Team Spirit.

Распределение голосов фанатов за фаворита TI 14. Фото Valve

Ранее обсуждалось, что Денис «Larl» Сигитов не сможет принять участие в турнире из-за состояния здоровья. Однако к счастью для болельщиков СНГ-команды, мидер успел восстановиться.

The International 2025 пройдет в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сразятся за призовой фонд, превышающий два миллиона долларов.