Spirit уступила на первой карте матча с Vitality в рамках полуфинала StarLadder Budapest Major 2025

Российская команда Team Spirit проиграла Vitality на первой карте полуфинала StarLadder Budapest Major 2025. Противостояние на карте Mirage закончилось поражением «драконов» со счетом 17:19. Стоит отметить, что европейский коллектив сумел перевести игру на овертаймы, уступая со счетом 7:12. Теперь «пчелы» в одной карте от гранд-финала ивента.

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1-турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражаются за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд — 1,25 миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ со счетом 2:1.