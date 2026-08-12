Team Spirit — Xtreme Gaming: во сколько и где смотреть матч The International 2026

Центральный матч первого игрового дня The International 2026 — Team Spirit против Xtreme Gaming. Стадия Road to The International идет по швейцарской системе, все серии — Bo3. Начало — в 08.00 по московскому времени.

Spirit во главе с Yatoro, Larl и Collapse — двукратные чемпионы The International, уверенно прошедшие европейскую квалификацию; команда традиционно прибавляет именно на главном турнире года. Xtreme Gaming в прошлом сезоне дошла до гранд-финала TI и уступила там лишь Falcons, а в Шанхае китайцы будут выступать на домашней сцене при поддержке трибун. Соперничество двух тяжеловесов обещает лучшую вывеску дня. Матч покажут официальные англоязычные и русскоязычные трансляции The International 2026 на Twitch и YouTube.