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12 августа, 18:41

Team Spirit — Xtreme Gaming: во сколько и где смотреть матч The International 2026

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Larl.
Фото EWC

Центральный матч первого игрового дня The International 2026 — Team Spirit против Xtreme Gaming. Стадия Road to The International идет по швейцарской системе, все серии — Bo3. Начало — в 08.00 по московскому времени.

Превью&nbsp;TI 15.Где смотреть TI 2026 по Dota 2: официальные русскоязычные трансляции, комьюнити-касты и иностранные студии

Spirit во главе с Yatoro, Larl и Collapse — двукратные чемпионы The International, уверенно прошедшие европейскую квалификацию; команда традиционно прибавляет именно на главном турнире года. Xtreme Gaming в прошлом сезоне дошла до гранд-финала TI и уступила там лишь Falcons, а в Шанхае китайцы будут выступать на домашней сцене при поддержке трибун. Соперничество двух тяжеловесов обещает лучшую вывеску дня. Матч покажут официальные англоязычные и русскоязычные трансляции The International 2026 на Twitch и YouTube.

Превью&nbsp;TI 15.The International 2026: команды, расписание и все детали перед стартом главного турнира по Dota 2

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