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6 июня, 06:05

Spirit — BetBoom: во сколько и где смотреть российское дерби на IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
donk.
Фото HLTV

Главная вывеска стартового раунда Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 — российское дерби Team Spirit против BetBoom. Стадия идет по швейцарской системе (три победы — Stage 3, три поражения — вылет), первые два раунда — 6 июня подряд. Начало — в 17.30 по московскому времени, формат Bo1. Team Spirit заходит напрямую как один из главных фаворитов турнира: коллектив во главе с donk и sh1ro недавно выиграл PGL Astana 2026. Правда, на стадии команду ослабляет отсутствие тренеров (hally и S0tF1k пропускают Stage 2). BetBoom (команда Boombl4) пробилась из Stage 1 с идеальным счетом 3-0, а ее лидер Boombl4 стал самым результативным игроком первой стадии. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.

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