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14 августа, 04:02

Team Spirit — фаворит матча против Aurora Gaming на The International 2026

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Larl.
Фото EWC

Прогноз и ставка на матч Team Spirit — Aurora Gaming 14 августа 2026 года на The International 2026. Это Bo3 второго раунда швейцарской стадии, обе команды идут 1-0. Небольшое преимущество отдаем Team Spirit: двукратные чемпионы The International начали турнир с уверенной победы над Xtreme Gaming, а Larl и Yatoro традиционно прибавляют именно на главном ивенте года. Aurora тоже стартовала всухую, но весь сезон страдает из-за проблем с реализацией: три финала крупных турниров и ни одного титула плюс девятое место на Esports World Cup. В серии ставим на победу Spirit.

Рекомендуемая ставка: победа Team Spirit в серии

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