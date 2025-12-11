Team Spirit сыграют с Team Falcons на StarLadder Budapest Major 2025

Матч стартует сегодня, 11 декабря, в 19.00 по московскому времени — фаворитом выступает команда «Соколов».

Противостояние ожидается напряженным — обе команды считаются сильнейшими и имеют звездных игроков, способных к высокому уровню игры. В Team Spirit — сильные игроки под командованием Леонида chopper Вишнякова, например, Данил donk Крышковец, что не так давно занял первое место на FACEIT. В Falcons — не менее опытные игроки, что могут выдавать качественные хайлайты, например, Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.