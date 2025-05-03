Team Spirit сыграет с Team Vitality в полуфинале BLAST Rivals Spring 2025
В четвертьфинале BLAST Rivals Spring 2025 по CS2 команда Team Spirit одержала победу над Wildcard Gaming со счетом 2:0. Игры прошли на картах Anubis (13:7) и Dust2 (13:2).
В следующем раунде Team Spirit встретится с Team Vitality. Wildcard Gaming завершила свое выступление на турнире, заняв 5-6 место и получив 25 тысяч долларов призовых.
Напомним, что BLAST Rivals Spring 2025 проходит с 30 апреля по 4 мая. Призовой фонд турнира составляет 350 тысяч долларов.
