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12 марта, 11:00

Team Spirit столкнется с Vici Gaming в плей-офф турнира PGL Wallachia Season 7

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Spirit.
Фото Team Spirit

Российская команда выступит против китайского коллектива в верхней сетке — букмекеры находятся на стороне первых.

Старт матча в формате Bo3 начнется в 14.00 по московскому времени. Сейчас Team Spirit находится в неплохой форме, однако ранее коллектив лишь единожды смог обойти Vici Gaming — последняя встреча между ними была в 2021 году на TI10.

PGL Wallachia Season 7 — киберспортивный турнир по Dota 2, проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

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